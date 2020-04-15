У першому кварталі 2020 року в Тернополі та області придбали 300 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $24 тис.

Сума витрат у січні-березні в регіоні склала $7 млн. Найпопулярнішою маркою було Renault, яких зареєстрували яких зареєстрували 134 авто на суму $2 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Також попитом користувалися Toyota і Nissan, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Бестелером на Тернопільщині був кросовер Renault Duster. Крім нього були популярними Kia Sportage і Skoda Kodiaq.

Серед зареєстрованих авто 29% – машини з дизельними двигунами, а середній об’єм двигуна становив 2 тис сантиметрів кубічних.

Загалом у першому кварталі 2020 року в Україні зареєстрували 20 тис нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $28 тис. Сума витрат у січні-березні склала $560 млн. Найпопулярнішою маркою в Україні було Renault, яких зареєстрували 3,5 тис авто. Минулого місяця через введення карантину в Україні продажі знизились на 16%, якщо порівнювати із березнем 2019 року. Нагадаємо, у лютому у Тернополі та області придбали 85 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $29 тис.