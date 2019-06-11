«Зупини капітуляцію», – акція під такою назвою відбулася учора під адміністрацією президента України.

Взяли участь у протесті представники більшості регіонів України, а зокрема і жителі Тернопільщини.

Житель Теребовлі Олександр Бойчук повернувся з протестної акції. За словами чоловіка, під адміністрацією президента зібралися тисячі людей, серед яких люди різного віку.

«Було дуже багато молоді, а також і старші люди. Це говорить про те, що наше суспільство на такому рівні, що воно не буде миритися з нерозумними рішеннями влади будь-якого рівня, навіть і найвищого. Ми ніколи не дозволимо капітуляцію, особливо після того, що наша країна вже пройшла».

Протестувальники прийшли з гаслами: «Чувак виходь»; «Слуга виходь, народ прийшов». Втім, основним мотивом зустрічі була вимога – не допустити капітуляції.

Окрім цього, люди вимагали звільнення з посад речниці Юлії Мендель та голови АП Андрія Богдана.

Також активісти приклеїли фото загиблих бійців на Донбасі та вшанували їх хвилиною мовчання.

Софія Романська