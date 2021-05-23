Друге місце здобули тернополяни на змаганнях з унібою. Наші земляки привезли з поєдинків, які відбувалися у Хмельницькому, 24 медалі.

Чемпіонат тривав чотири дні поспіль на стадіоні спортивного комплексу “Поділля”. Участь у змаганнях взяло 120 спортсменів з 12 областей України та столиці. “Радий за результат нашої команди. Хоча завжди хочеться мати найкращий результат. Бачимо, що ще є куди рости. Будемо працювати над кращим результатом на майбутнє. А поки радіємо досягнутому результату”, – каже учасник змагань Олександр.

Чемпіонат присвятили пам’яті командуючого Прикордонними військами України генерал-полковника Віктора Банних. У розділах «Лайт» та «Класика» тернополяни здобули 9 золотих, 8 срібних та 7 бронзових медалей. У загальному командному заліку перше місце виборола команда Хмельницької області, друге – Тернопільської області, а третє — Чернівецької.

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