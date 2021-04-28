Три медалі вибороли тернополяни на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Загалом у змаганнях взяло участь майже 170 борців з різних регіонів України.

Силами мірялися хлопці 2001-2004 років народження. Вони змагалися у вагових категоріях від 55 до 130 кг. Чемпіоном України став Едуард Стрільчук, вихованець тернопільської «ДЮСШ з греко-римської боротьби», а ще двоє спортсменів Володимир Войтович та Котик Анатолій вибороли «бронзу» чемпіонату України у своїх вагових категоріях.

Як повідомили у Федерації греко-римської боротьби м. Тернополя, за результатами цього чемпіонату України, переможці представлятимуть збірну команду на чемпіонаті Європи серед юніорів, який пройде в м. Дортмунд у Німеччині з 28 червня до 4 липня 2021 року. Там зберуться юні борці з усіх європейських країн.