У Тернополі триває ліквідація стихійного сміттєзвалища на вулиці Микулинецькій.

Фахівцями управління у пятницю, 1 травня, на Микулинецькій були встановлені інформаційні таблиці про заборону викидання тут віддходів. Вже у понеділок, 4 травня, було виявлено збільшення кількості відходів, а таблички хтось просто облив фарбою, щоб не можливо було прочитати напис про заборону та відповідальність за викидання сміття. Про це пише Тернопіль житлово-комунальний.

Недобросовісні містяни, які проводять ремонт у квартирах, приватні підприємці і мешканці приватного сектору, що не укладають угод на вивезення побутових відходів, і навіть жителі прилеглих до Тернополя сіл щоденно засмічують цю ділянку. Звалища невеликого розміру регулярно ліквідовують за кошт обслуговуючих підприємств та перевізників побутових відходів. Фахівцями управління у пятницю, 1 травня, на Микулинецькій були встановлені інформаційні таблиці про заборону викидання тут віддходів. Вже у понеділок фахівці побачили, що сміття стало більше, а таблички хтось просто облив фарбою, щоб не можливо було прочитати напис. Але коли мова йде про такі масштабні звалища, які спостерігаються на вулицях Промисловій, Подільській та Микулинецькій ( а цього року додалася ще й вулиці Спортивна), то управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР щороку укладає угоду із приватним підприємцем, який залучає працівників, техніку та вивозить тонни відходів з перелічених вулиць.

На жаль, чистота не затримується тут довго, але очевидці викидання відходів жодного разу не зверталися до правоохоронців, інформуючи про тих, хто забруднює місто.

Закликаємо усіх дані про тих, хто забруднює місто та порушує екологічне законодавство, здійснювати фото та відеофіксацію, занотовувати номерні знаки транспортних засобів тощо надавати в управління муніципальної або патрульної поліції, в держекоінспекцію в Тернопільській області, а також на гарячу лінію міської ради (15-80) чи УЖКГ ТМР (52-58-48).