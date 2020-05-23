Минуло 159 років з дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. Відтак вчора тернополяни зібралися біля монумента, щоб вшанувати великого борця за незалежну Україну.

Церемонія перепоховання Шевченка – сумне свято для українського народу. Оскільки того дня великого Генія в останню земну путь проводжали на козацькому возі, накритому червоною китайкою. Дорога була встелена зеленим віттям, а попереду процесії несли великий портрет Кобзаря.

«У реаліях російсько-української війни ідеї, які відстоював Тарас Шевченко, знову актуальні. Адже це показує, що Російську Федерацію ніяк не влаштовує самостійність, незалежність, цілісність України. Тому його твори нині звучать по особливому. У них – глибина, безмірна любов до України та народу, готовність до самопожертви. Хочеться, що у такий день, українці ще раз перегорнули його «Кобзар», проникнули мотивами Тараса, об’єдналися», – каже шевченкознавець Ольга Дубова.

Вшанувати Тараса Шевченка та покласти квіти до підніжжя його монумента прийшли представники влади, духовенства та громадськості. Через карантин урочистості не були масовими.

Софія Романська