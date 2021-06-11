Жителі міста подолали близько кілометра набережною тернопільського ставу. Виручені кошти спрямують на лікування Максима Антонишина, у якого діагностували спінальну м’язову атрофію.

На лікування хлопчика необхідно понад два мільйони гривень. Щоб зібрати частину необхідних коштів, у Тернополі вирішили влаштувати таку благодійну акцію.

Зареєструвалося для участі понад півсотні осіб. До забігу долучилася тернополянка Ольга Білоус. Жінка каже, що бігом займається віднедавна. Взяти участь вирішила, щоб допомогти хлопчикові.

«Дуже хочеться, щоб він жив. Вирішила докластися до цього, хоч маленькою частинкою. Сподіваюся, що це наблизить хлопчика до мріяного виздоровлення від СМА. Чим більше людей збереться, тим скоріше Максим отримає необхідну суму на лікування. Бігом займаюся від початку весни. Хочу покращувати таким чином фізичну форму».

Маршрут пролягав набережною тернопільського ставу. Бігуни стартували у парку Шевченка та фінішували біля причалу.