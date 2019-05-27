«Забіг за мир і рівність» об’єднав легкоатлетів у різних українських містах.

Долучилися до цієї ініціативи і тернопільські бігуни. Вони подолали традиційних п’ять кілометрів навколо тернопільського ставу.

«Забіг за мир і рівність» у Тернополі проводять щороку. Його організовує легкоатлетичний рух «Рандей». За словами організаторів, участь у забігу безкоштовна, відкрита для всіх і проводиться одночасно на 11 локаціях: Івано-Франківськ, Київ, Коломия, Краматорськ, Львів, Маріуполь, Одеса, Сєвєродонецьк, Тернопіль і Харків.

«Забіг за мир та рівність» присвячений Цілям сталого розвитку – подоланню нерівності та здобутті миру і справедливості серед населення. Таким чином, окрім популяризації здорового способу життя, національний забіг має на меті сприяти солідаризації українців та активізації спільних зусиль із розбудови миру та створення рівних можливостей для всіх, – розповідають організатори.

Додамо, у Тернополі активно розвивається легкоатлетичний рух. Команда бігунів тренується щосуботи біля тернопільського ставу. Приєднатися до любителів легкої атлетики можуть всі охочі.

Софія Романська