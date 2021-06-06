Тернопільські рандеївці долучилися до Всеукраїнського благодійного забігу, щоб допомогти діткам з інвалідністю. Бігуни подолали традиційну п’ятикілометрову дистанцію навколо ставу.

Забіг організували легкоатлетичний клуб для дітей з інвалідністю “Рука об руку” разом із страховою компанією. Подію присвятили Дню захисту дітей.

“Було приємно відчути себе частиною бігової спільноти. Удвічі приємніше від того, що ми сьогодні робили добру справу — підтримували дітей з інвалідністю. Хочеться зробити все можливе, щоб спорт був доступним для них. Неймовірно тішить те, що так багато людей приєдналося до нашої бігової ініціативи. Сподіваємося, що наша легкоатлетична родина тільки розширюватиметься”, – каже бігунка Олеся Островська.

Додамо, легкоатлетичний рух «Рандей» діє у Тернополі понад п’ять років поспіль. На створення цього руху тернополян надихнула британська ініціатива. Пробіжки відбуваються щосуботи біля Тернопільського ставу незалежно від погодних умов.



