«Україна без шкуродерень», – акція під такою назвою пройде 28 травня під Верховною радою України. Зоозахисники вимагають заборони хутряного виробництва в Україні.

До акції планують долучитися й жителі Тернопільщини.

Нагадаємо, відповідний законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді. Документ передбачає закриття хутряних ферм в Україні до 2025 року. Відтак зоозахисники вимагають винесення його на розгляд депутатів.

«Ми вимагаємо невідкладного розгляду ЗП 10019, який вже 4-й місяць лежить у Верховній Раді. Чому закон потрібен якнайшвидше? Бо 14 країн Європи прийняли законодавчу заборону хутрових ферм, як невиправдано жорстокої та шкідливої для довкілля галузі. Через слабку систему еко-контролю в нашій державі почався процес переміщенням цих ферм в Україну», – пояснює координатор Кампанії Hutrooff Павло Вишебаба.

Зоозахисники наголошують, що хутряні виробництва – це об’єкти підвищеної екологічної небезпеки, вони забруднюють ґрунт, водойми та повітря вірусами, бактеріями й токсичними речовинами.

«Небезпечною є індустрія і для її робітників: хутро обробляють їдкими й часто токсичними хімікатами. Поширеними речовинами для дублення шкур є формальдегід і хром – обидві входять до переліків канцерогенів і токсинів, шкідливих для здоров’я людей. Серед інших речовин, які використовують або виділяють у процесах дублення й фарбування, та які є у переліках токсичних хімікатів – алюміній, аміак, хлор, хлорбензол, мідь, етиленгліколь, свинець, метанол, нафталін, сульфатна кислота, толуен і цинк», – додає Павло Вишебаба.

Зоозахисники прийдуть на акцію протесту з врятованими від шкуродерень тваринами.

Софія Романська