21 листопада в Україні відзначають День Гідності і Свободи. Адже саме цього дня розпочалися Революції у 2004 і 2013 роках.

У Тернополі з нагоди цієї дати відбувся мітинг-реквієм. Традиційно захід провели біля меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Спільною молитвою та хвилиною мовчання жителі обласного центру вшанували пам’ять про подвиг земляків, які, відстоюючи майбутнє нашої держави, віддали найцінніше — своє життя.

“Прийшла сьогодні, щоб вшанувати подвиг Героїв. У такий день не можна залишатися байдужим, робити свої буденні справи. Бо ті діти поклали своє життя, щоб ми мали гідне майбутнє у своїй країні. Вони змінили історію без жодних перебільшень. Хто зна…, щоб нині тут було б, якби не вони. Вони вибороли для нас право бути вільними людьми. Події Майдану назавжди залишаться в нашій пам’яті, а імена Героїв — в наших серцях. Маємо нині єднатися, бо в нас спільний ворог-агресор — Російська Федерація”, – каже тернополянка Олександра Гопанюк.

Священнослужителі провели молебень за загиблими героями. До молитви та спільного покладання квіті також долучилися представники влади, громадських і молодіжних організацій.

Під час вшанування пам’яті Героїв України батькові загиблого військовослужбовця Івана Дудюха вручили орден “За мужність”.

Нагадаємо, молодший сержант, боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» загинув поблизу Старогнатівки внаслідок розриву боєприпаси. Івану Дедюху було 37-років. Від початку війни на Сході України він пішов боронити державу.