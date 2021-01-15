Тернополяни долучилися до всеукраїнської акції «Подарунок неба». Вони підготували подарунки для малечі, яка проживає на території, де триває російсько-українська війна.

Різдвяний проект «Подарунок неба» реалізовують у Тернополі третій рік поспіль, – розповіла його співкоординаторка Діна Мартинюк. А загалом в Україні цей проект організовують шість років поспіль.

“Різдво — це особливий час, коли ми маємо хорошу нагоду розповідати людям про народження Спасителя. Вже декілька років відбуваються поїздки на Схід України із подарунками та різдвяною програмою для дітей та дорослих. Кожен бажаючий може приєднатись та взяти участь у цьому проекті”.

Поїздку в зону ООС організували наприкінці грудня. У команді працювало майже три десятки волонтерів. Вони поділилися на чотири команди, три працювали у Луганській області, одна – в Донецькій. Юнаки та дівчата відвідали близько тридцяти населених пунктів на Східній Україні, дітям вручили понад три тисячі подарунків.