Тернополяни відправили різдвяні подарунки дітям з прифронтових міст і сіл

31/12/2018 Розмір тексту:

Тернополяни відправили Різдвяні подарунки для дітей з Донецької і Луганської областей. Готували пакунки близько місяця. Роздаватимуть їх дітям із території бойових дій після Різдва 7-го січня.

Як повідомила співкоординаторка акції Діна Мартинюк, вдалося зібрати близько ста Різдвяних подарунків. Їх отримають діти з малозабезпечених родин і сироти, які проживають у зоні бойових дій.

«Ми вирішили відправити подарунки дітям на Східну Україну, щоб підтримати їх, порадувати під час Різдвяних свят. Наші подарунки вже вирушили в мандрівку. Роздавати їх будуть після 10-го січня. Для нас і для дітей зі Східної України – це привід об’єднатися, показати їм свою любов і підтримку».

Готувала Різдвяні подарунки для дітей з території операції об’єднаних сил християнська молодь Тернополя. Додамо, аналогічні акції проводять також тернопільські молодіжні громадські організації.

Софія Романська