Тернополяни відправили одяг і продукти мешканцям Луганщини, котрі постраждали від пожеж. ФОТО

Гуманітарну допомогу для жителів Східної України зібрали на Тернопільщині. Також місцеві господині приготували для українських воїнів їхні улюблені страви. Усе це доставили у зону бойових дій волонтери.

Тернополяни відправили одяг жителям Луганщини, які постраждали від пожеж. А наші господині приготували для українських захисників вареники, голубці, солодощі.

«До цього заходу долучилися козаки та берегині Тернопільського козацтва. Щиро вдячні Вам за Вашу підтримку, розуміння, чуйність. Це надзвичайно важливо для жителів Луганщини, а також наших захисників. Бажаємо Вам любові, щастя, радості, добра на многії, многії літа», – зазначила волонтерка Марія Ратушняк.

Загалом волонтери відвезли у зону бойових дій близько трьох тонн одягу та продуктів. Долучилися до благодійної ініціативи жителі Тернополя й області.