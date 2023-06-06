Працівники поліції відкрили два факти шахрайств вчинених щодо краян. Аферисти пообіцяли потерпілим пригнати з-за кордону автомобілі й як наслідок привласнили їх гроші.

Пройдисвіти діяли аналогічним способом. Вони розміщували в мережі Інтернет інформацію про можливість покупки автомобілів за вигідними цінами. Обов’язкова умова – часткова передоплата за автівку та оплата послуг за оформлення всіх необхідних документів. Як тільки бажана сума надходила на їх рахунки, вони вимикали телефони та видалями дописи. Так, 35-річний заявник, позбувся майже 157 тисяч гривень, а інший – 30 тисяч гривень. За допомогою вони звернулися до правоохоронців.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.