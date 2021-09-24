Минулого місяця у Тернополі та області зареєстрували 105 нових автомобілів. На покупку цих авто в регіоні витратили 3,6 млн доларів, а найпопулярнішою моделлю був кросовер Toyota RAV4.

Позашляховики та кросовери склали 80% від зареєстрованих у серпні автомобілів. Дизельними двигунами були обладнані 30% машин. Середня ціна кожного автомобіля склала 34 000 доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання, – йдеться у повідомленні сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota. За місяць придбали понад 20 таких автомобілів на суму 830 000 доларів. Кросовер Toyota RAV4 отримав найбільшу кількість продажів у регіоні і покрив 8% продажів. Крім нього часто купували Volkswagen Touareg і Renault Duster.

Загалом в Україні зареєстрували 8 450 нових автомобілів. На покупку цих авто витратили 266 млн доларів, а найпопулярнішою моделлю був кросовер Kia Sportage. Позашляховики та кросовери склали 72% від усіх зареєстрованих у серпні нових автомобілів. Продажі нових авто зросли на 20%, якщо порівнювати із серпнем 2020 року. Нагадаємо, у липні у Тернополі та області зареєстрували 110 нових автомобілів на загальну вартість 3,7 млн доларів. Тоді найпопулярнішим брендом була також Toyota, а найпопулярніша модель – Toyota RAV4.