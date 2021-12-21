Минулого місяця у Тернополі та області зареєстрували 105 нових авто на загальну суму 3,2 млн доларів. Серед цих авто найпопулярнішою моделлю був корейський кросовер Kia Sportage.

Кросовери та позашляховики зайняли 85% ринку нових авто у листопаді. Частка машин, які обладнані дизельними моторами, становила 32% ринку. Середня ціна кожного зареєстрованого автомобіля перевищила 30 000 доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання та опцій, – йдеться у повідомленні сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Toyota був найпопулярнішим брендом минулого місяця. В регіоні зареєстрували 25 таких автомобілів на суму 1,1 млн доларів. Кросовер Kia Sportage – найпопулярніша модель листопада, яка покрила 16% продажів. Крім Sportage часто купували Toyota LC Prado і Toyota RAV4.

Загалом у листопаді в Україні придбали 8 600 нових авто на загальну суму 270 млн доларів. Серед цих авто найпопулярнішою моделлю був корейський кросовер Kia Sportage. Порівняно з жовтнем поточного року, минулого місяця в Україні збільшились продажі нових автомобілів на 10%. А впродовж 11 місяців 2021 року в Україні уже зареєстрували 91 900 нових автомобілів. Нагадаємо, у жовтні у Тернополі та області зареєстрували 95 нових авто. Сума витрат склала 3,5 млн доларів. Тоді Toyota також була найпопулярнішим брендом в регіоні, а бестселером серед моделей – Toyota Camry.