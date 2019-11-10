Тернопільські бігуни стали частиною світової легкоатлетичної родини, яка нараховує два мільйони осіб. Вони регулярно долають п’ятикілометрові забіги та публікують свої результати онлайн.

Забіги відкритті для участі всіх охочих.

«Якщо Вам імпонує активний стиль життя, то приєднуйтесь!», – зазначає легкоатлет Олександр Хома. Участь у тренуваннях безкоштовна та відкрита. «Це щотижневі забіги на 5 км. з фіксацією часу. Результати публікуються онлайн, тому можна відстежувати свій прогрес або змагатись з друзями. На створення руху «Рандей» надихнула британська ініціатива parkrun. Для них все почалося іще восени 2004 року, коли 13 бігунів зібрались разом (Теддінгтон, Великобританія). З того часу parkrun переріс у міжнародну родину близько двох мільйонів зареєстрованих учасників і волонтерів. Суть проекту у проведенні щотижневих 5-кілометрових забігів із фіксацією часу та публікацією на сайті. На сьогодні регулярні пробіги відбуваються у 1127 парках по всьому світу. Якщо Вас зацікавило, то чекаємо щосуботи о 09:00 біля Центрального причалу Тернопільського ставу!».

Заснували легкоатлетичний рух «Рандей» Руслан і Олександр Ружицькі. Пробіжки насамперед стартували у Києві, Львові, а потім у Тернополі. Перший забіг в обласному центрі організували 15 жовтня 2016 року.

Софія Романська