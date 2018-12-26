Тернополяни святкували Різдво разом з усім світом. ФОТО

26/12/2018 Розмір тексту:

«Україна і світ святкують Різдво разом», – урочистості під таким гаслом об’єднали на Тернопільщині представників близько двадцяти християнських церков. Вони організували на Театральному майдані міста святкову програму з колядками у виконанні об’єднаного хору. Також було інсценізовано народження Ісуса Христа у Вифлеємі.

Нагадаємо, у Тернополі масово святкують Різдво в центрі міста з 2017-го року, коли було проголошено 500-річчя Реформації на державному рівні. Відтак Верховна Рада вирішила встановити вихідним днем – 25-го грудня.

«Тернопіль став одним із міст України, яке долучилося до святкування Різдва Ісуса Христа 25-го грудня. Різдво – це свято усіх грішників. Грішників, які усім серцем радіють, що тепер є надія отримати прощення. Саме в цьому суть приходу або народження Ісуса Христа. Він прийшов, щоб померти, померти за гріхи усіх тих, хто сьогодні відзначає велике свято Різдва», – каже тернополянин Юрій Притика.

Святкування Різдва 25-го грудня зібрало на Театральному майдані у Тернополі кілька сотень жителів міста. Вони разом співали відомі колядки, долучився до виконання Різдвяних пісень і дитячий хор.

Як зазначив співорганізатор дійства Олег Саган, відзначення Різдва 25-го грудня об’єднує українців з багатьма іншими країнами світу. «Наші рідні проживають за кордоном і приємно, коли ми святкуємо Різдво Христове в один день. Не хочемо заперечувати наших традицій, але Верховна Рада зробила мудре рішення, коли встановила 25-те грудня вихідним. Таким чином враховані інтереси тих віруючих, які святкують саме 25-го грудня».

Софія Романська