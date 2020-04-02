У Тернополі поширюється інформація, що начебто на території міста зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, а також пневмонію.

У міськраді інформують, що станом на кінець березня загальний стан захворюваності на грип та ГРВІ у Тернополі становить 317 випадків на 100 тисяч населення. Цей показник є нижчим на 53,4% від багаторічного середнього показника (епідпоріг становить 681 випадок).

Щодо кількості пацієнтів, хворих на пневмонію, то станом на 31.03.2020 року у медичних установах Тернополя на лікуванні перебувало шість тернополян з таким діагнозом.

Разом з тим, у міськраді нагадують, що на Тернопільщині спостерігається стрімке поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Кількість хворих уже перевищила сто осіб.