«Новорічний день стрибуна» – Всеукраїнські легкоатлетичні змагання відбулися цими днями у Львові. Наші спортсмени показали кращі результати і привезли ряд нагород.

У змаганнях брали участь представники восьми регіонів України, – повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області. Вони змагалися зі стрибків і штовхання ядра.

«З восьми областей, які брали участь в цих заходах, наші стрибуни були серед найкращих. Призові місця в своїх вікових категоріях вибороли: серед дорослих – Крук Сергій (перше та друге місце в потрійному стрибку та довжині); Стефанишина Христина та Хома Олександр (друге та третє місце в стрибках в висоту); Вовчок Назар та Загалюк Денис (друге та третє місце в потрійному стрибку); серед юнаків – Пупко Максим та Танасійчук Ігор (перше та друге місце в потрійному стрибку та довжині); Варушичев Ілля (друге місце в стрибках в висоту)».

Всеукраїнські легкоатлетичні змагання «Новорічний день стрибуна» присвятили майстру спорту Михайлу Микічу, який упродовж життя займався легкою атлетикою і популяризував цей класичний вид спорту серед молоді.

Софія Романська