Тернополяни скаржаться на роботу ЖЕКів

26/12/2018 Розмір тексту:

Окремі двори і прибудинкові території у Тернополі залишаються нерозчищеними.

В управлінні житлово-комунального господарства ТМР радять апелювати до ОСББ і ЖЕКів. Оскільки саме ці структури відповідають за утримання територій біля будинків.

Тернополянка Олена Адамик скаржиться, що прибудинкова територія на вулиці Данила Галицького кілька днів нерозчищена.

«Вже який день територію на Данила Галицького ніхто не розчищає. Спочатку була сильна ожеледиця. Вийти на двір з дітьми було дуже небезпечно. Люди падали. А тепер сніг засипає. І ніхто не береться прибирати. За що ми гроші платимо?», – бідкається жінка.

Проблему з прибиранням дворів підтверджують і в управлінні житлово-комунального-господарства Тернопільської міської ради. Як зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський, після об’їзду вулиць міста став очевидним той факт, що добре розчищеними залишаються лише дороги, а от двори і прибудинкові території були заметені снігом, а під час ожеледиці – непосипаними.

Нагадаємо, за утримання автошляхів відповідають два підприємства «Авакспром» і «Міськшляхрембуд». У разі претензій до роботи, або при виявленні нерозчищених ділянок, можна повідомляти на гарячу лінію міської ради.

Софія Романська