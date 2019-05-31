До завершення електронної консультації на тему «Яким ви бачите святкування Дня міста та Дня Незалежності у Тернополі?», залишилося вісім днів.

Про це нагадують у міській раді.

Впродовж цих днів тернополяни ще матимуть можливість висловити власну думку та побажання, як необхідно відзначати у Тернополі 28-річницю Незалежності України, День Державного Прапора та 479-річчя Дня міста.

Власні пропозиції та зауваження просимо вказувати у коментарях до публікації на платформі «Електронні консультації та опитування» (ідентифікувавшись через ЕЦП або Bank ID).