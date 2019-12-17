Учора завершився XIX Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту Василя Дем‘яного.

Змагалося понад триста спортсменів з різних областей України, а також Білорусі та Молдови.

Тривали змагання протягом двох днів: у суботу відбувся відбірковий турнір, у неділю – фінальні змагання. Проходили поєдинки у спортивному залі Тернопільської третьої загальноосвітньої школи. Тернополяни показали досить добрі результати, чимало учасників – серед переможців на фінальному етапі, – розповів співорганізатор турніру Андрій Телебан. Загалом у змаганнях взяло участь двадцять п’ять команд.

«XIX Міжнародний турнір з греко-римської боротьби – це традиційні відкриті змагання, у яких могли брати участь всі охочі. Були команди з різних областей України, а також з Молдови і Білорусі. Такі змагання – це досить добрий досвід для спортсменів-початківців, а також більш сильні спортсмени можуть проявити себе».

Тернопільщину представляло майже п’ятдесят борців, понад двісті спортсменів з’їхалися з різних регіонів України, близько п’ятдесяти юнаків прибуло із-за кордону. Відтак Тернопіль залишається осередком підготовки чемпіонів з греко-римської боротьби.

Софія Романська