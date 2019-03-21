21 березня – Всесвітній день підтримки людей із синдромом Дауна. Щоб підтримати їх, у Тернополі організували флешмоб. Люди спеціально одягнули непарні шкарпетки, показуючи цим, що особливим бути – це нормально. Аналогічні флешмоби пройшли у більшості міст України.

Флешмоб на підтримку людей із синдромом Дауна організовують у Тернополі декілька років поспіль. Окрім цього, в місті проводять ряд інших урочистих заходів для особливих діток і дорослих.

«Вдягаючи різнокольорові непарні шкарпетки ви показуєте, що бути особливим – це нормально! Тому ми приєднуємося до цього флешмобу, та розважаємося разом із сонячною дітворою!», – каже тернополянка Аліна Жайворонко.

З нагоди Міжнародного дня людей з синдромом Дауна, в одному із торгових центрів Тернополя відбулися урочистості. Сонячні діти підготували концерт, який могли відвідати всі охочі.

Софія Романська