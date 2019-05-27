У Тернопільський національний педагогічний університет приїхала волонтерка зі сходу. Сама Хоньянь Ху вчить українську, і водночас навчає вимовляти звуки та читати літери іноземною мовою.

Як проходять заняття та з якою метою молодь вчить китайську, – у сюжеті Т1 Новини.

19-річна Хоньянь Ху приїхала до України в рамках волонтерської програми. Тут дівчина навчає студентів педагогічного університету китайській мові. Китаянка розповідає, близько двох тижнів звикала до нової культури та звичаїв. Проте, тепер із задоволенням працює зі студентами. Заняття проводить англійською, та одночасно посилено вчить українську мову, каже – щодня по кілька годин.

“Я дуже люблю своїх учнів. Вони дуже милі, стараються. Вони гарно працюють, щоб вивчити китайську. Вивчення алфавіту їм вдається добре. Вони гарно вимовляють усі літери. Мої колеги, що навчають китайської в Америці розповідають, американці погано вимовляють звуки. Їм це вдається важче”, розповідає волонтерка з Китаю Хоньянь Ху.