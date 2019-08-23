Всеукраїнський марш за права тварин об’єднає п’ятнадцятого вересня 22 обласних центри. Небайдужі до долі тварин зберуться і в Тернополі.

Вони відстоюватимуть заборону використання тварин у цирках, дельфінаріях, розвиток центрів утримання тварин, заборону хутряних ферм і ряд інших вимог.

Як повідомила координаторка Всеукраїнського маршу за тварин у Тернополі Людмила Чеховська, учасники акції збиратимуться на Театральному майдані.

«У неділю, 15 вересня о 12:00 в Тернополі пройде головна гуманістична подія України, яка стартуватиме на Театральному майдані міста. Вже втретє за ініціативи руху UAnimals відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. Минулого року акція одночасно пройшла у 20 містах і зібрала тисячі небайдужих від Львова до Одеси, від Києва до Дніпра, цього року акція пройде у всіх 22 контрольованих Україною обласних центрах! Ми вимагатимемо заборони роботи хутряних ферм, а також закликатимемо жителів міста не спонсорувати вбивство тварин, не купувати хутряні вироби. У 21 столітті високих технологій немає місця для печерних стереотипів та немає жодної потреби носити на собі трупи тварин. Ми закликаємо тернополян, жителів області, щоб виходити на Театральний майдан за тих, хто не може себе захистити перед лицем жорстокості та корисливості!».

Серед вимог українських зоозахисників: відмова від використання живих тварин для експериментів; розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин; припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України; сприяння створенню зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Софія Романська