Акцію обміну поліетиленових пакетів на смаколики влаштували у Тернополі. Таким чином жителів обласного центру заохочували відмовитися від використання поліетилену, натомість надавати переваги паперовим торбинкам.

В Україні щороку одна людина використовує до 500 поліетиленових пакетів. Це забруднює навколишнє середовище, – наголошують ініціатори екологічної акції. Оскільки поліетилен розкладається десятки років. “Ми провели акцію обміну поліетиленових пакетів на смаколики для тернополян! Такі події потрібні для заохочення людей до сортування і підняття екологічної свідомості нашого суспільства. Тому я рада, що пакети підуть на переробку, а люди залюбки приєднались до нас”, – розповідає учасниця акції Дарина Сліпченко.

Зібрані пакети учасники акції передали для вторинної переробки. “Люди принесли чимало поліетилену. Усе це ми посортували у передали організації “Наснага”. Весь зібраний поліетилен піде на вторинну переробку”, – наголошує директорка благодійного фонду “Єднання поколінь” Ольга Гордієнко.

Екологічну ініціативу у Тернополі приурочили Міжнародному дню відмови від поліетиленових пакетів. Підтримало акцію чимало молоді, що надає перевагу екологічному способу життя.

Софія Романська