«Здорове серце – запорука довгого і щасливого життя!» – таку акцію організували у Тернополі просто неба. Всі охочі могли проконсультуватися щодо серцево-судинних захворювань, виміряти тиск, пройти ЕКГ.

Під час акції «Здорове серце – запорука довгого і щасливого життя!» обстежилося близько трьохсот жителів обласного центру. У деяких тернополян лікарі виявили захворювання, лікувати які варто на початковому етапі.

«Серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті у світі: вони щорічно забирають 17,5 мільйона людських життів», – зазначає лікар невідкладних станів Наталія Мандзюк. Саме тому, з метою привернення уваги суспільства до цих небезпечних для життя хвороб, команда КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» Тернопільської обласної ради провели профілактичну інформаційно-просвітницьку акцію на тему: «Здорове серце – запорука довгого і щасливого життя!». Під час акції, усім бажаючим, лікарі Центру громадського здоров’я та офіційні представники Японської компанії «OMRON» у Тернопільській області проводили вимірювання артеріального тиску; проводили ЕКГ обстеження тернополянам та гостям міста.

Під час акції лікарі надали невідкладну медичну допомогу двом тернополянам, у яких після обстеження зафіксували значно підвищений артеріальний тиск.

Софія Романська