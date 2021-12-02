Петицію «Модернізація стадіону школи №26» розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету міськради. У ній йшлося про виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт стадіону.

«Стадіон школи №26 був збудований та введений в експлуатацію близько 30-ти років тому і жодного разу не ремонтувався, – пише у зверненні Володимир Виваль. – Даний об’єкт перебуває в жахливому стані, не відповідає сучасним вимогам та потребує капіталовкладень. Оскільки за кошти державного бюджету відбувається «Велике будівництво», то вважаємо за доцільне провести модернізацію стадіону на умовах співфінансування. Пропопонуємо виготовити проектно-кошторисну документацію на комплексну модернізацію стадіону школи №26 та виконати її в майбутні бюджетні періоди.».

Звернення це у міськраді підтримали. Відповідно до прийнятого рішення, управління освіти і науки має передбачити в кошторисі на 2022 рік фінанси на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт стадіону Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного». А керівництво школи має замовити виготовлення документів для подальшої реконструкції стадіону.