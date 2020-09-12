Тернопільські бігуни повернулися з волинського півмарафону. У Луцьку ця подія зібрала сотні спортсменів-професіоналів, аматорів, а також чимало глядачів.

Дійство відбулося під назвою “Лучеськ: півмарафон-2020”. Це п’яті ювілені змагання. Організатори влаштували традиційні забіги на 5, 10, 21 кілометр. Також свої сили випробовували діти на дистанціях 100, 500, 1000 метрів. Через забіг в місті обмежили рух транспорту.

До півмарафону долучилися троє тернопільських легкоатлетів.

“Разом з друзями вирішили поїхати на півмарафон до Луцька. Перед тим тренувалися на наших суботніх пробіжках біля Тернопільського ставу у рамках легкоатлетичного руху “Рандей”. Там і завчасно тренувалися до нашої “Тернопільської озеряни”. Півмарафон у Луцьку допоміг нам перевірити свої сили, побачити сильні і слабкі сторони”, – каже тернополянин Андрій Соколовський.

Додамо, сьогодні місцеві бігуни міряються силами на змаганнях “Тернопільська озеряна-2020”. Для участі у забігах зареєструвалося 200 легкоатлетів.

Софія Романська