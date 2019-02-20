Тернополяни пожертвували бібліотеці понад дві тисячі книг

20/02/2019 Розмір тексту:

Акцію «Подаруй бібліотеці книгу» організовують у Тернополі другий рік поспіль. За цей період жителі міста пожертвували бібліотекам тисячі книжок.

Долучаються до акції «Подаруй бібліотеці книгу» і діти, і дорослі. Дехто жертвує книжки, які стали життєвими орієнтирами. Юний Тимофій Цяпута та працівник Інтернет-центру Андрій Лозінський подарували читальні свої улюблені видання. Хлопці вірять, що у бібліотеці їхні “паперові друзі” отримають нове життя.

Як повідомила заступник директора Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Людмила Бойко, під час цьогорічної акції «Подаруй бібліотеці книгу», яка тривали впродовж чотирьох днів, тернополяни пожертвували майже дві тисячі книжок.

«Ми вдячні кожному, хто приєднався до акції і подарував бібліотеці книжку. Це добра справа, в результаті якої не лише збагачується новими виданнями бібліотека, а й також її читачі. Ласкаво запрошуємо до бібліотеки»

Софія Романська