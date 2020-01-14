Хлопці і дівчата з Тернополя відправилися на східну Україну з подарунками для дітей, які проживають у зоні ООС.

Готували пакунки в обласному центрі майже два місяці поспіль.

Різдвяний проект «Подарунок неба» реалізовують у Тернополі вдруге, – розповідає його співкоординаторка Діна Мартинюк. Підготували пакунки для малечі небайдужі тернополяни.

«Різдво – це особливий час, коли ми маємо хорошу нагоду розповідати людям про народження Спасителя. Завдяки акції «Подарунок неба» ми можемо зробити добру справу для дітей, які проживають в непростих умовах – в зоні ООС. Вже декілька років відбуваються поїздки на Схід України із подарунками та різдвяною програмою. Кожен бажаючий може долучитися до благодійності. Щиро дякуємо усім, хто допоміг з подарунками, які наші команди доставлять малечі на Східній Україні».

Додамо, такі акції налагоджують спілкування жителів західного та східного регіонів, а відтак сприяють об’єднанню країни.

Софія Романська