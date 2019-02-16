Тернополяни поважного віку зацікавилися наукою
У Тернополі учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» побували в «Центрі науки». Таку екскурсію для літніх тернополян організували в рамках щотижневих зустрічей соціального проекту.
Як повідомила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» у Тернополі Ольга Гордієнко, люди поважного віку охоче знайомилися із науковими установками, роботою міні-лабораторії, а також оглядали музейні експонати.
«Щиро вдячні за можливість «доторкнутися» до науки. Науково-демонстраційний навчальний центр «Центр Науки» відвідали більшість учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Центр науки – це сукупність музею науки, наукових установок, міні-лабораторій хімії, фізики та біології, а також цікаві наукові шоу. Завдяки інформативній екскурсії, поважні тернополяни тепер знають, що таке Дошка Гальтона і Зоотроп Едмарка, самокерований робот і як працює арфа без струн».
Додамо, зустрічі людей поважного віку у рамках соціальної ініціативи «Єднання поколінь» проходять двічі на тиждень. Приєднатися до товариства можуть всі охочі. Проект спрямований на психологічну підтримку літніх людей.
Софія Романська
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