Тернополяни поважного віку опановують англійську і комп’ютер

28/02/2019 Розмір тексту:

Уроки англійської мови, комп’ютерної грамотності, еко-тренінги, літературні читання проводять у міській бібліотеці для учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Заняття відкритті для всіх охочих жителів міста поважного віку.

Зустрічі літніх людей у рамках соціальної ініціативи «Єднання поколінь» у Тернополі вирішили урізноманітнити. Відтепер проводять їх і в бібліотечних закладах.

«В рамках соціальної ініціативи “Єднання поколінь”, ініціатором якої є заступник міського голови Леонід Бицюра, проводиться багато цікавих заходів та зустрічей для тернополян. Програма створена для людей поважного віку, для надання моральної допомоги, залучення до різноманітних активностей, а також надання можливості відчути себе значущою частиною нашого міста.

До даного проекту долучились центральна міська бібліотека та бібліотеки-філії №2 та №5 для дорослих. На бібліоплатформах проходять літературні читання,еко-тренінги, майстер-класи, вивчення розмовної англійської мови та уроки комп’ютерної грамотності для соціально-незахищених верств населення», – повідомила директор Тернопільської міської центральної бібліотеки Світлана Козелко.

Нагадаємо, соціальну ініціативу «Єднання поколінь» запровадили у Тернополі майже два роки тому. Досвід тернополян уже перейняли на Хмельниччині.

Софія Романська