Новий вид шахрайства з готівкою вигадали зловмисники – вони навчилися красти гроші чужих накладених платежів та привласнювати товар.

Як повідомляють у поліції, на Тернопільщині жертвами такого шахрайства стало двоє людей. Потерпілі втратили 3600 та 1897 гривень.

Обидві жертви розповіли, що користуються додатком “Нова пошта”. Потерпілі очікували гроші за проданий товар, коли їм зателефонувала невідома жінка і представилася фахівцем поштового відділення. Додзвонювач знала про платіж, бо повідомила, що для здійснення кур’єрської доставки необхідно повідомити код підтвердження.

Про те, що стали жертвами шахрайства краяни дізналися лише після того, як прийшло сповіщення про зміну способу отримання оплати за товар. Їхні гроші отримали сторонні особи.

За словами начальника сектору дізнання Тернопільського відділу поліції Мирона Шеремети, після отримання коду шахраї в особистому кабінеті вносять зміни, вписуючи чуже ім’я і платіжну картку. Саме ця людина має право забрати гроші чи товар або проплата йде на її банківську картку.

Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 190 ККУ. Вони встановлюють, як шахраї отримують доступ до інформації про отримувачів або відправників: чи проблеми в системі безпеки програми “Нової Пошти”, чи витік і підміну інформації проводять самі співробітники пошти.

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