Молитву за абортованих дітей організували в Архикатедральному соборі Тернополя. Це Всеукраїнська акція, ініціювала яку громадська організація «Колиска життя». Люди молилися за дітей, життя яких перервали абортами.

Серед завдань цієї громадської організації – захист права на життя кожної людини від моменту зачаття до смерті на засадах християнської моралі. «Колиска життя» діє на волонтерських засадах, організацію заснували сім років тому. Її представники консультують молодих сімей, а також одиноких матерів з питань збереження життя дитини.

Додамо, у Верховній разі зареєстрували законопроект, що передбачає заборону абортів в Україні. У законопроекті хочуть закріпити норми, що аборт може бути проведений лише, якщо вагітність несе пряму загрозу життю жінки; якщо у плода наявні медичні патології, що несумісні із життям дитини після народження. Також дозволяється аборт, якщо зачаття дитини сталося в результаті зґвалтування. Чи підтримають народні депутати цей законопроект, наразі не відомо. До слова, аборти заборонені у сусідній Польщі.

Софія Романська