Молодь у Тернополі долучилася до акції “Одна кров”. Донори пожертвували для важкохворих людей близько двох літрів крові.

Тернополянка Марія стає донором не вперше. Жінка сподівається, що її кров допоможе хворим швидше одужати.

“Хочеться допомогти тим, хто зараз перебуває у хворобі, кому нелегко. Долучаюся до такої ініціативи не перший раз, але завжди підходжу серйозно, готуюся, а також намагаюся заоохотити інших до такої доброї справи”.

Проект “Одна кров” діє на Тернопільщині третій рік поспіль. Упродовж цього періоду більше сотні жителів краю пожертвували кров для хворих та постраждалих у ДТП. “Продовжуємо рятувати життя – здаючи кров. Дякуємо цим молодим людям за зусилля та сміливість, а головне бажання робити добро ближньому!”, – наголосив координатор проекту Роман Ничвидюк.

Загалом в Україні до проекту “Одна кров” долучилося більше тисячі донорів. Їхнє число постійно збільшується. Оскільки банки крові потребують поповнення.