Тернополяни почали повертати до аптек неякісні ліки

16/01/2019 Розмір тексту:

Ліки неналежної якості можна повернути до аптеки. Відповідне нововведення діє в Україні від початку 2019-го року. Відтак цим правом уже скористалося двоє жителів області.

Якісні ліки, придбані через помилку, повернути неможливо. Оскільки загалом лікарські засоби належать до товарів, які не підлягають обміну. Але завдяки змінам, внесеним до Податкового кодексу, стало можливим повернення ліків неналежної якості. Відтак необхідним у цьому є висновок Держлікслужби. Якщо вона підтверджує, що лікарський засіб неякісний, то покупець може повернути їх до аптеки та отримати витрачені гроші. Необхідно при цьому також мати чек.

Тернополянка Ірина Савчук постійно купує ліки від гіпертонії. За словами жінки, інколи вони не діють. Відтак пані Ірина припускає, що ліки – неякісні. «Постійно приймаю ліки від високого тиску. Але бувало, що вони просто не діють, а куплю в іншій аптеці, знову діють. Тому я радію, що такі зміни прийняли. Тепер є можливість повернути собі гроші, витрачені на неякісні ліки. А зловмисники, які їх виготовляють, може будуть відповідати за це, і менше зловживатимуть».

Як пояснила генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання Наталія Марків, щоб повернути ліки, треба мати висновок Держлікслужби та збережений чек. «Якщо лікарські засоби неналежної якості, споживач має право повернути їх до аптеки. Щоб перевірити, яка якість ліків, необхідно звернутися до державної служби з контролю якості лікарських засобів. Ця служба може дати висновки щодо якості лікарських засобів. З висновком щодо якості, а також фіскальним чеком споживач може звернутися в ту аптеку, де він придбав ті лікувальні засоби. І вже тоді можливо повернути гроші, або ж обміняти на інші лікувальні засоби», – розповідає Наталія Марків.

За аналізом ліків до обласної Держлікслужби вже зверталося близько десяти людей, у двох із них – підтвердили факт неналежної якості ліків.

Софія Романська