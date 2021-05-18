Минулого місяця у Тернополі та області придбали 115 нових автомобілів. Це на 228% більше, ніж у квітні минулого року, коли за місяць зареєстрували 35 машин.

Сума покупок перевищила 4,5 млн доларів США без врахування вартості додаткового обладнання. Лідером серед брендів минулого місяця була Toyota. Понад 20 таких нових автомобілів отримали реєстрацію у регіоні. Крім цих авто часто обирали Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz і Kia, – повідомляє прес-служба сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Кросовер Toyota RAV4 отримав найбільшу кількість продажів серед моделей і покрив майже 9% ринку. Також у регіоні часто реєстрували Renault Duster і Volkswagen Touareg.

Майже 85% зареєстрованих автомобілів – кросовери. Частка авто, що обладнані дизельними моторами, склала 38% ринку, а середній об’єм двигуна становив 2,1 л. Автомобілі з ціною від 17 до 35 тис. доларів отримали долю ринку 46%. Середня ціна кожного автомобіля, який зареєстрували у квітні, склала майже 40 тис. доларів.

Загалом у квітні в Україні зареєстрували 10 000 нових автомобілів. Це на 11% більше, ніж у березні і на 170%, ніж у квітні минулого року. Сума витрат минулого місяця склала 330 млн доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання. Для порівняння, у квітні минулого року кількість зареєстрованих авто становила 3 700. Найпопулярнішою маркою була Toyota, а бестселер серед моделей – Kia Sportage. Нагадаємо, у першому кварталі поточного року у Тернополі та області придбали 250 нових автомобілів. Сума покупок становила 8 млн доларів. Лідером серед брендів у січні-березні була Toyota, а найпопулярніша модель – також Toyota RAV4.