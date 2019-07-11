Люди обурені, що ініціатива народного депутата Ігоря Побера щодо безкоштовної перевірки рівня цукру у крові зустріла опір окремих громадських організацій.

Вони зазначають, зокрема, що така акція є неправомірною у передвиборчий період. Ми вирішили запитати у тернополян, чи погоджуються вони із тим, що проводити перевірку на вміст цукру на вулицях міста треба заборонити.

– Я не підтримую, – каже пані Інна. – Я старша людина, солодке вживаю. Ну і хочу знати що у мене. Як підеш у поліклініку, то там черга така…

– Я вважаю що не варто, якщо є така добра ініціатива. Тому що в даний час багато цукровим діабетом хворіють і така заборона – тільки шкода для людей, – переконаний пан Петро.

– А з яких причин забороняти? Я рахую це позитивно, скажем, ініціатива відносно Ігоря Побера, чому б і ні, – каже пан Роман.

– Нормально, добре взнати, який процент в тебе цукру, аналіз крові, – додає пан Володимир. – Та як людина хоче взнати, то значить нормально, корисно для людини, і взнала, чи нормально. Нормально, може бути, так, я не проти.

– Це добре, хай люди собі здають, щоб не бігати по поліклініках, тут дуже зручно, – вважає пан Олег.

– Я вважаю – це необхідно навіть, тому що люди зайняті, по-перше, по-друге, люди не дуже часто задумуються, що варто було би перевірити себе, профілактику зробити захворюваності дуже важливо. Тому що аналіз забирають кваліфіковані фахівці, які потім можуть порадити, чи треба звернутися до лікаря, чи повідомлять нормальний результат, – каже пані Марія.

Зазначимо, що подібна акція, направлена на покращення здоров’я тернополян, далеко не перша для Ігоря Побера. Зокрема, у березні народний обранець спільно із представниками Міжнародного благодійного фонду «Manus Dei» передав медичне обладнання до Тернопільської міської дитячої лікарні. А восени 2018 року завдяки такій спільній роботі Тернопільська міська лікарня №2 отримала сучасне ендоскопічне обладнання.