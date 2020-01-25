У словенській Поклюці на шостому етапі Кубка світу з біатлону одиночна змішана естафета завершилася для України п’ятим місцем.

«Перемогу здобула команда Франції, на другому місці розташувалась команда Естонії, яка творить історію, а бронза – у команди Австрії. Збірна України у складі Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина посіли п’яте місце. На жаль, Анастасія знову зайшла на штрафне коло, як у естефеті в Естерсунді, тим самим позбавила Україну шансів на медалі», – йдеться в повідомленні Федерації біатлону, передає Радіо Свобода.

У неділю програму змагань у Поклюці завершать гонки з масовим стартом, до яких пробилися четверо українців – Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Олена Підгрушна.