Законопроект щодо протидії дискримінації збурив релігійні спільноти України. Відтак вони зібралися під Верховною Радою, щоб не допустити пропаганди руху ЛГБТ в Україні. Серед протестувальників – жителі Тернопільщини.

Парламентарі до вимог протестувальників дослухалися та наразі відмовилися розглядати законопроект. Ймовірно, його доопрацьовуватимуть. Учасник акції протесту Олександр Третяк зазначає: «Законопроект №0931, який суттєво порушував права і свободи українців знято з порядку денного Верховної ради! Сьогодні декілька тисяч християн під Парламентом та Офісом Президента, подали чіткий сигнал можновладцям – не можна закривати рот своєму народові в догоду лівацьким збоченим ідеологіям, які нам нав’язують ззовні! Організацією Об’єднаних Націй, була прийнята декларація прав людини. Основоположними правами людини є право на свободу віросповідання і право на свободу висловлювання. Але в декларації ООН немає нічого про ЛГБТ, про гендер, там лише про стать, про колір шкіри, про сім’ю! Це природні права людини. Все, чого немає у всесвітній декларації з прав людини – це нав’язування руйнівних ідеологій всьому світу і нашому українському суспільству».

Протестувальники намагалися звернути увагу депутатів на небезпеку законопроекту № 0931 та весь перелік вимог громадян, які захищають сімейні і християнські цінності. Відтак під час засідання погоджувальної ради було прийняте рішення зняти законопроект №0931 з порядку денного засідання парламенту для повторного обговорення на профільному комітеті.

Софія Романська