Театралізовану екскурсію, «переберію» та концерт організовують у Тернополі з нагоди Всесвітнього дня туризму. Відбудуться ці заходи 27 вересня. Організовує їх КП «Туристично-інформаційний центр Тернополя».

Екскурсія під назвою «Історичне люстерко» розпочнеться о 16.30 біля Тернопільського замку. Екскурсоводи запропонують зазирнути в минуле нашого рідного міста. Як розповіли в ТІЦ, вона проходитиме «в темну». Ніхто не буде знати, яка наступна локація та в образі якого історичного героя буде екскурсовод.

До екскурсії долучаться також учасники фотоконкурсу «Історія поруч» в образах відомих тернополян. Вони пройдуть від замку до Театрального майдану, де о 17.30 розпочнеться їх нагородження. Фотоконкурс тривав декілька місяців. Планувалося, що він завершиться на початку серпня, але потім його продовжили до середини вересня. Необхідно було сфотографуватися в образі історичного героя та розповісти чому обрали саме його. Участь у ньому взяли більше тридцяти тернополян. Вони виступили, як у ролі звичайних містян минулого, воїнів УПА, так і відомих особистостей. Є серед них Ян Тарнавський, Володимир Громницький, Володимир Гнатюк, Соломія Крушельницька, Леонтина Лучаківська, Софія Коренець, Іванна Блажкевич, Софія Яблонська та інші.

Подані на конкурс фотографії оцінювало журі. Також із 16 до 25 вересня на сторінці КП «ТІЦ» у фейсбуці тривало голосування у номінації «Глядацькі симпатії». Переможці фотоконкурсу отримають Дипломи першого, другого та третього ступенів та цінні подарунки. Головний приз – п’ять тисяч гривень. Окрім того, 10 кращих фотографій планують використати для створення рекламної продукції про наше місто – буклети, календарі, путівники, а моделі в історичних образах зможуть брати участь у зйомках відеороликів про Тернопіль та у міських масових заходах.

Фото зі сторінки ТІЦ у фейсбуці