Чемпіонат України з вітрильного спорту тривав у Тернополі чотири дні. Участь у змаганнях взяли віндсерфінгісти з Тернополя, Миколаєва та міста Курахова Донецької області. Перегони проходили в районі пляжу «Циганка».

Змагання проходили у двох класах: дорослому «RS:Х» та дитячому «Texno 293». 27 червня нагородили переможців Чемпіонату.

Чемпіоном з вітрильного спорту у класі «RS:Х» серед чоловіків став тернополянин Олександр Тугарєв. Він є учасником Олімпійських ігор, неодноразовий переможець чемпіонатів України, учасник світових перегонів, майстер спорту міжнародного класу. Другим став також тернополянин Мар’ян Головець. За підсумками цих змагань він виконав норматив майстра спорту України, відповідні документи будуть подані в Міністерство молоді та спорту. Третє місце виборов Олександр Гончаренко з Миколаєва.

Переможцем у класі «Texno293» серед юнаків другої групи став Тімур Данієлян з Тернополя. Він за результатами змагань виконав норматив кандидата у майстри спорту. Ще один тернополяник Олександр Городицький отримав срібну медаль. Серед юнаків першої групи перше та друге місце зайняли тернополяни Давид Огородник та Костянтинн Городицький відповідно. Третє місце посів Олександр Токарєв із Донецької області. Для хлопців цієї вікової групи ці змагання всеукраїнського рівня стали першими у спортивній кар’єрі і вони чудово впоралися із поставленими перед ними завданнями.

У класі «Texno 293» серед дівчат найкращий результат показала тернополянка Аліна Нижегородова. Срібну медаль отримала Єва Золота-Авдеєнко з Донецької області. Бронзова нагорода дісталася також представниці Донецької області – Катерині Голобоковій.

У віндсерфінгу для того щоб зайняти призове місце недостатньо пройти якусь певну дистанцію. Спортсмени мають відпрацювати 9-12 гонок і тоді за результатами всіх визначаються найкращі результати. Для декого з учасників ці змаганнях стали першими у житті і вони пройшли усі дистанції на рівні зі старшими. Серед юнаків першої групи це був Марк Мороз, а серед дівчат – Єва Мороз з Тернополя. А наймолодшим учасником став восьмирічний тернополянин Дем’ян Варота. Наймолодшою у команді з Донецької області була Софія Брига. Усі вони отримали пам’ятні нагороди від організаторів перегонів.

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