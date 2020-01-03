У Тернополі організували акцію зі збору книг для жителів східної України. Тернополяни принесли чимало літератури, яку місцеві волонтери відправили до Сєвєродонецька.

Збір книг тривав кілька тижнів. Жителі міста приносили різноманітну художню, науково-популярну літературу українською мовою, – розповідає координаторка акції Віра Грабчук. Долучилося до проекту чимало небайдужих тернополян.

«Збір книг завершено! Ці та інші книги їдуть до Сєверодонецька. Дякуємо усім, хто долучився! Книги, які ви принесли, відтепер читатимуть жителі Северодонецька. У цьому місті – нестача літератури українською мовою. Таким чином ми доклалися до того, щоб українських книжок на Східній Україні стало більше».

Акція покликана популяризувати українську мову, літературу і загалом читання книжок. Додамо, нещодавно у Тернополі збирали українські книжки для бійців, які воюють на Східній Україні.

Софія Романська