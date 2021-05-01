Тернопільські благодійники передали великодні смаколики військовим правоохоронцям, які нині перебувають у місті Попасна. У пакунках — паски, м’ясні страви, солодощі. Їжу вже доставили у зону бойових дій.

Великодні подарунки збирали у Тернопільському професійному коледжі з фізичною та військовою підготовкою. Як зазначив директор закладу Вадим Ластовицький, до збору благодійної допомоги долучилися представники влади, громадських організацій, військовослужбовці, вихованці та викладачі коледжу.

“Збирали великодні подарунки для військових правоохоронців ВК м. Попасна. Наші військовослужбовці, які проводять Великдень далеко від сімей отримали домашні смаколики та продукти харчування. Щиро дякуємо за підтримку наших воїнів в такий складний для країни час! Нехай ваші добрі справи повернуться до Вас сторицею! Нехай Господь благословить Вас та ваші родини! Ми святкуємо Воскресіння Христове не просто як одне із свят, а святкуємо перемогу Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа над смертю. І тому для нас Пасха — це не просто свято, а перемога над смертю і над ворогом”.

Завдяки благодійним ініціативам, українські захисники зможуть відчуть радість Великодня, перебуваючи в зоні бойових дій.