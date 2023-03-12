Книжки з Тернопільщини отримали у Чорнобаївській громаді.
Про це повідомили на сторінці відділу культури, туризму, молоді та спорту Чорнобаївської сільської ради, передає Суспільне.
У дописі йдеться, що бібліотеки Чорнобаївської громади були пограбовані російськими окупантами.
Книжки на Херсонщину передали працівники департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА. На сторінці департаменту в соцмережі повідомили, передали в Чорнобаївку кілька сотень книжок.
Серед переданих видань – українська класика та твори сучасних авторів. Чимало з них на патріотичну тематику.
До збору книжок для Чорнобаївки долучилися працівники бібліотек та закладів культури Тернопільщини.
Нагадаємо, в Тернополі школярі передали книги пораненим військовим.