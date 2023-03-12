Тернополяни передали українські книжки для бібліотек легендарної Чорнобаївки, які розграбували окупанти. ФОТО

Книжки з Тернопільщини отримали у Чорнобаївській громаді.

Про це повідомили на сторінці відділу культури, туризму, молоді та спорту Чорнобаївської сільської ради, передає Суспільне.

У дописі йдеться, що бібліотеки Чорнобаївської громади були пограбовані російськими окупантами.

Книжки на Херсонщину передали працівники департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА. На сторінці департаменту в соцмережі повідомили, передали в Чорнобаївку кілька сотень книжок.

Серед переданих видань – українська класика та твори сучасних авторів. Чимало з них на патріотичну тематику.

До збору книжок для Чорнобаївки долучилися працівники бібліотек та закладів культури Тернопільщини.

Нагадаємо, в Тернополі школярі передали книги пораненим військовим.