Теплі речі, берци та форму передали українським бійцям парафіяни Православної церкви України Введення в храм Пресвятої Богородиці у Тернополі.

Діти написали листи та намалювали малюнки для наших воїнів. Благодійну допомогу волонтери повезли на Східну Україну.

«Зібрали багато корисних речей для наших хлопців на війну. Вкотре капелан, отець В’ячеслав Кізілов та його громада допомагають хлопцям боронити мир! Це саме ті люди, котрі не втомились і не втомлюються, так як добре розуміють наскільки їх підтримка і праця важлива! Дякую за підтримку і молитву, це надзвичайно важливо. Дещо уже передаємо на схід, окремі речі запакуємо і передамо наступного тижня», – зазначає учасник бойових дій, волонтер Дмитро Гайдуцький.

Малюнки для українських воїнів підготували діти з Тернопільської тринадцятої школи, а листи захисникам написали у гімназії імені Івана Франка.

Софія Романська