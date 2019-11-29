Сотні тернополян залишилися без пільг і субсидій. Люди штурмують управління соціального захисту населення, вимагаючи пояснень.

Тернополянка Ганна Островська зізнається, що дотепер не знає, чи отримуватиме субсидію на опалювальний період. Оскільки жінці принесли платіжки з повними сумами від обслуговуючих підприємств.

«Вже листопад минув, а я до тої пори не знаю, що буде з тою субсидією. Платіжки отримала без субсидії, мушу заплатити повні суми, бо не знаю чого чекати. Маю надію, що та субсидія буде, бо в мене нічого не змінилося в доходах».

Аналогічна ситуація із пільгами. Чимало тернополян їх не отримало у цьому місяці. «Минулого року користувалися пільгами, цього опалювального періоду ще нічого немає. Ми вирішили поки не оплачувати комуналку, почекаємо, поки призначать», – зазначає тернополянин Іван Галушко.

Факти призначення пільг чи субсидій уже відомі у місцевих управліннях, – пояснює директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Тимчасові проблеми можуть виникати через неналагоджену систему програмного забезпечення. «Інформація щодо призначення чи не призначення субсидій вже відома. Можуть бути моменти з нарахуванням коштів, але вони тимчасові. Обслуговуючі підприємства ознайомлені з цією ситуацією, тому проблем у споживачів не повинно виникати. Ці питання будуть вирішені з дня на день. Жителі області, які отримують пільги чи субсидії, можуть у цьому місяці оплатити частини із зазначених у платіжках сум».

Додамо, субсидії та пільги виплачують у готівковому та безготівковому виглядах. Цього опалювального періоду на Тернопільщині вже нараховують близько 130 тис. субсидіантів.

Софія Романська